被指叫员工删除海湖庄园监控录像 特朗普加控三罪名

美国司法部扩大对前总统特朗普机密文件案的联邦刑事调查，指控特朗普在接受调查期间，指示佛罗里达州海湖庄园的员工删除监控录像；特朗普的第二名雇员因协助隐藏机密文件而被控。

综合彭博社和路透社报道，美国司法部特别检察官史密斯星期四（7月27日）宣布，对特朗普提出三项新的刑事罪名。至今特朗普因机密文件案共面对40项指控。

同日，海湖庄园的物业经理德奥利维拉（Carlos De Oliveira）被指帮助特朗普藏匿机密文件，罪名为串谋妨碍司法公正。此前已被提控的特朗普贴身助手诺塔（Walt Nauta），星期四也面对额外的指控。

MSNBC新闻报道，星期四公布的控状显示，德奥利维拉问海湖庄园的一名信息技术（IT）人员，监控录像可以保存多少天，IT人员说45天。德奥利维拉告诉他，“老板”（特朗普）下令删除海湖庄园的监控录像服务器。这名IT人员说他不知道怎么删，也不认为自己有这个权限。德奥利维拉说，“但这是老板的命令，现在怎么办？”这件事最后不了了之。

检察官还指控德奥利维拉在一次自愿接受问话时，向联邦调查局（FBI）人员撒谎，称没有参与海湖庄园搬移机密文件箱子的工作。

德奥利维拉在起诉书中告诉FBI人员：“我什么也没看到。”

根据新起诉书，司法部于2022年5月传唤特朗普交出其余机密文件后，诺塔和德奥利维拉把64箱机密文件搬到其他地方收藏。这两人过后只向负责查收机密文件的特朗普律师科科伦（Evan Corcoran）交出30箱机密文件。

依照司法部的传票，科科伦查收全部机密文件后，必须交回给美国政府。

特朗普首次为机密文件案上庭时，对所有指控不认罪。