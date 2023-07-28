火星系列洲际导弹和无人机 齐亮相朝鲜阅兵式

火星系列洲际导弹和无人机，亮相朝鲜“战胜节”70周年阅兵式。

韩联社引述朝中社报道，朝鲜领导人金正恩星期四（7月27日）晚上同到访的中国和俄罗斯代表团，一同观看了“战胜节”（韩战《停战协定》签署纪念日）70周年阅兵式。

中国全国人大常委会副委员长李鸿忠率领的代表团和俄罗斯国防部长绍伊古率领的代表团，星期四晚上到平壤金日成广场，与金正恩一同观看阅兵式。

“火星-17”型、“火星-18”型洲际弹道导弹（ICBM）亮相阅兵式，无人侦察机和无人攻击机进行了空中受阅飞行。

多架多功能攻击无人作战飞机参与了27日晚上的朝鲜“战胜节”70周年阅兵式。（法新社）

报道称，新研发制造的朝鲜空军战略无人侦察机和多功能攻击无人作战飞机，曾亮相于金正恩星期三（26日）同绍伊古一道参观的“武器装备展示会-2023”现场，与RQ-4“全球鹰”、MQ-9“死神”等美国无人机外形神似。

洲际弹道导弹部队最后列队接受检阅。导弹总局第二红旗中队将使用固体燃料的“火星-18”型新式洲际弹道导弹发射车驶入阅兵广场。之后，移动式导弹发射车（TEL）载着使用液体燃料的“火星-17”型导弹驶入阅兵广场。“火星-17”型被认为是朝鲜研发“火星-18”型之前的最强导弹。

据观测，除了前一天公开的新型无人机外，朝鲜此次阅兵式并未展示任何新式武器。