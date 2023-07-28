拜登：与天气相关的头号杀手就是高温

美国总统拜登说，极端高温每年给美国造成1000亿美元（约1331亿新元）的损失。他认为这与气候变化有直接联系，并宣布将采取措施，保护美国人免受创纪录高温的影响。

彭博社报道，拜登星期四（7月27日）在白宫听取极端气候情况简报后说：“与天气相关的头号杀手就是高温。”

拜登指高温对最脆弱的美国人打击最大， “老年人、无家可归的游民和弱势社区，最难以从气候灾难中复原过来。 气候灾难正在威胁农业、渔业和森林。”

他说：“我们要让美国人民知道，帮助就在这里，我们将向任何需要帮助的人伸出援手。”

拜登下令劳工部发布高温危险警报，他承诺，联邦法律将为工人提供与高温相关的保护，并对不给予工人保护的州发出警告。

他说：“我们应该保护工人免受危险高温的影响……那些必须在黑夜收割庄稼以躲避高温的农场工人，面临失去一年收成风险的农夫，还有冒着生命危险在酷热环境工作一整天的建筑工人，有些人连休息喝口水的权利都被剥夺。这实在太过分了。”

根据劳工部的高温危险警报，劳工部将加大对高温安全违规行为的执法力度，并加强对建筑和农业等高风险行业的检查力度。

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）将获得700万美元投资，改善天气预报系统；内政部会资1亿5200万美元，为西部地区带来干净饮用水，同时铺设管道为受干旱最严重影响的地区输送食水。美国林务局将获得10亿美元，协助城镇植树抵抗酷暑。