美前情报员：当局实施数十年UFO计划 曾发现“非人类生物”

美国前情报官员在国会听证会上说，华府在数十年间一直开展不明飞行物体（UFO）计划，收集坠毁的UFO，并发现了“非人类生物”。

英国《卫报》（The Guardian）报道，大卫·格鲁希（David Grusch）星期三（7月26日）在国会听证会上告诉众议院监督委员会，当局已发现“非人类生物”，并试图对UFO开展逆向工程研究。

格鲁希的声明是迄今为止，美政府最正式、最高规格公开讨论与UFO相关的议题。

格鲁希曾在美国国防部的下属的机构内负责分析“不明空中现象”（Unidentified Aerial Phenomena），并持续担任相关工作直至2023年。

今年6月，格鲁希对外曝光美当局秘密藏匿外星飞船；他在星期三的听证会上重申了部分说法。

格鲁希告诉委员会：“我在执行公务期间得知，政府正在进行一项长达数十年的UAP坠毁回收和逆向工程计划，但我被拒绝参与其中。”

这次听证会引起全球的强烈关注，人们纷纷猜测美国正在隐藏与UFO技术和外星生命相关的证据，同时也助长各类流言和阴谋论的发酵。

格鲁希说，由于他公开暴露与UFO相关的机密信息，他遭到了“非常残酷”的报复，“这对我的职业和个人（生命安全）都造成了伤害”。

同为UFO调查的共同负责人、田纳西州共和党议员伯切特（Tim Burchett）则说，美国拥有“违背我们所有物理定律”的技术证据，外星飞船拥有的技术可以“把我们变成炭块”。