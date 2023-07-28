建议孕妇包办家政工作和为夫按摩 日地方当局致歉

日本广岛县地方当局日前制作传单，建议孕妇应包办家政工作、为丈夫按摩，以及不要“无缘无故沮丧”，称这样能“取悦丈夫”，维持夫妻关系和谐，引发全国人民不满，最终迫使有关单位出面道歉。

美国有线电视新闻网（CNN）星期五（7月28日）报道，广岛县尾道市（Onomichi）依据2017年一项公众调查结果制作传单，列出了一系列孕妇应该做到的事项，例如不能忙于照顾宝宝而不做家务，因为这样可能会“激怒丈夫”、不要“无缘无故地沮丧”、应为丈夫按摩、丈夫洗碗后要表示感谢、用“欢迎回家”问候丈夫，以及始终“面带微笑”等。

传单内容指出，由于男女大脑结构不同，男性偏理性而女性偏感性，因此在思维结构存在差异的基础上，宝妈们可以根据上述建议维持夫妻关系和谐。

这一传单经网络传播到日本各地后，引发全国民众强烈不满。

一名日本网民发推文称：“这些传单所依据的是公众调查，意味着这就是男人们的真实想法，大多数（日本）男人认为照顾孩子是（妻子）的事，妻子应该做家务，不要忽视照顾丈夫，不要惹丈夫生气……所以最好不要结婚。”

另一名网友则说：“压力是孕期的敌人，他们（地方政府）为什么只攻击女性？”

随着抨击声愈发激烈，尾道市市长平谷幸弘星期二（25日）发声明致歉，称这些传单“不符合孕妇、育龄母亲和其他育儿者的情感，给许多人造成了不愉快的情绪”。

平谷幸弘补充说，政府已停止分发这些传单。

一些网民指出，尽管这些传单“令人震惊地厌恶女性”，但它们代表了日本过时的性别规范和女性不平等承担压力的现实，这也是日本新生儿出生率逐年下降的原因之一。