越南救援包机受贿案 多名涉案高官被判监

越南法院星期五（7月28日）裁定54名涉救援包机受贿案涉案人士罪成，其中包括一名前外交部副部长和几名高级外交官员，都将面临监禁刑法。

路透社引述越南国营报纸VTC报道，25名被判有罪的官员被指收受贿赂，总金额高达约1750亿盾（约985万新元）。

其中越南前外交部副部长杜英勇因受贿215亿盾被判刑16年、前驻日本大使武红南被判处30个月监禁、前驻马来西亚大使陈越蔡则被判处四年监禁。

7月28日，越南前外交部副部长杜英勇被带至法院接受审判。（法新社）

被控在11个月内受贿253次的前卫生部副部长秘书范忠坚被判无期徒刑。他收受贿款总计高达180万美元，检察官曾要求判他死刑。

另有数名来自政府办公室、卫生部、公共安全部和交通部等部门的公务员被定罪。

为应对冠病疫情，越南自2020年3月下旬以来暂停所有国际定期航班入境，直至去年1月才逐渐恢复。越南当局安排了大约2000班海外救援包机，将滞留海外的越南公民接送回国，但很多人必须高价购买机票，并经历繁琐手续才能搭乘航班。

在此期间，21名官员和公务员收取100名商家提供的近700万美元（约939万新元）贿款，协助这些商家解决救援包机面对的行政程序问题。另有33名官员被控其他罪名，包括行贿、牵线搭桥帮人行贿、欺诈和滥用职权等。

这是越南史上最大规模的贪污丑闻，也是越南政府反腐败运动取得的重大成果之一。

审判于7月11日开始，历时18天，比原定时间少12天。