研究：在老龄鼠体内注入年轻鼠血液能延长寿命

一项新研究发现，在老龄鼠体内输入年轻小鼠的血液，可使老龄鼠延长6%至9%的寿命，相当于人类多活了六年。

《纽约时报》报道，这项研究于星期四（7月27日）发表在《自然-衰老》（Nature Aging）杂志上。研究员说，虽然这项研究并未指出人类的抗衰老疗法，但它确实暗示年轻小鼠的血液中含有促进长寿的化合物。

研究作者、杜克大学医学院细胞生物学家怀特（James White）说：“我们重设了衰老的轨迹。”

据悉，几年来，怀特与其他研究员一直在调整实验鼠的同种异体移植程序，以更好地了解抗衰老效果。他们采用“联体共生”（Parabiosis）的疗法，将一老一少两只老鼠的血管相连，放在一起大约三个月，再小心翼翼地将它们分开，并在老鼠们康复后，仔细观察它们的寿命。

研究结果显示，老龄鼠经过了联体共生疗法后能活得更久，而且体内的衰老过程似乎也发生了变化。

研究员观察了老鼠和小鼠的血液和肝脏中的分子标记（molecular markers），这些标记就像生物的年龄时钟，而这些时钟似乎已经暂停。两个月后，这些分子标记显示，老龄鼠比未经疗法的同龄老龄鼠“年轻”。

年轻的小鼠也受到了联合影响。另一名研究作者、哈佛大学医学院生物钟专家格拉迪舍夫（Vadim Gladyshev）则说：“年轻小鼠则迅速衰老，当我们把年轻鼠和老龄鼠分开时，老龄鼠又开始恢复衰老。”

专家：不认为研究成果能复刻到人类身上

实验的长期效果显示，延长老龄鼠寿命的原因不能仅仅归结为“注入了年轻小鼠的细胞，使老龄鼠能恢复活力”。

初步估计，其中一种归因或源于老龄鼠体内促发衰老的有害化合物被年轻小鼠的血液稀释。年轻小鼠的血液也可能含有能重新编程老龄鼠细胞的分子，因此在动物被分离后，老龄鼠的细胞仍然表现得像年轻细胞一样。

格拉迪舍夫指出，他不认为这项研究成果能同样复刻到人类身上，也不认为研究成果能作为给老年人注射年轻人类血清的正当理由。