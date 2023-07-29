美扩大在澳洲军事足迹 两年后助澳制造导弹

美国将扩大它在澳大利亚的军事足迹，并帮助澳洲在2025年开始生产制导多管火箭系统。

综合彭博社和路透社报道，美国国防部长奥斯汀和国务卿布林肯星期六（7月29日）在昆士兰州首府布里斯班，与澳洲防长马尔斯及外长黄英贤举行年度澳美部长级磋商（AUSMIN）。

马尔斯（左起）、黄英贤、布林肯和奥斯汀，29日一起出席布里斯班的新闻发布会。（法新社）

这是澳洲自2019年后首次举行澳美高层会议，过去三年因冠病疫情而被迫暂停。

奥斯汀在会后说：“我们正与澳洲国防工业合作推动多项互惠互利倡议，包括帮助澳洲在2025年实现生产制导多管火箭系统的目标。”

另外，美国还简化采购程序，让澳洲可以更快取得首选弹药。

马尔斯说，他希望澳洲可以在两年内开始生产导弹，并对澳洲为实现此目标而采取的步骤感到非常高兴。

澳美部长级磋商也就扩大美国在澳洲的军事足迹，达成一项协议。

奥斯汀说，这将带来一些变化，包括美国潜艇将更频繁访问澳洲，而且会停留更久；美国陆军舰艇定期轮换部署，还有导弹生产方面的合作。

马尔斯说，美澳关系“从来没有像现在这么好过”；黄英贤则说，美国和澳洲是“最亲密的战略伙伴”。

两国还计划在太空领域进一步合作，并在军事计划方面与日本加强整合。

华盛顿战略与国际研究中心澳洲主席埃德尔说：“中国带来的一系列挑战，促进了堪培拉和华盛顿之间的战略共识。”他认为，美澳关系“已迅速发展为美国最重要的战略伙伴关系之一”。