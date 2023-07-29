布林肯要求立即释放尼日尔总统巴祖姆

美国国务卿布林肯星期六（7月29日）要求立即释放尼日尔总统巴祖姆，恢复国家民主秩序。

路透社报道，布林肯在澳大利亚布里斯班告诉记者，他已与巴祖姆通过电话，但没有提供更多细节。他补充说，美国呼吁立即释放巴祖姆，并恢复民主秩序。

布林肯说，美国与尼日尔价值数亿美元的经济和安全伙伴关系，取决于民主治理和宪政秩序的延续，而过去几天民主治理和宪政秩序遭到破坏。“因此，这些行动显然会危及援助，这也是需要立即撤销援助的另一个原因。”

另一方面，欧盟外交政策主管博雷利星期六宣布，欧盟已立即暂停对尼日尔的财政支持和安全合作。他发表声明说：“除了立即停止预算支持外，安全领域的所有合作行动也将无限期暂停，立即生效。”欧盟网站称，欧盟从预算中拨款5.03亿欧元（约7.38亿新元），用于在2021年至2024年期间改善尼日尔的治理、教育和可持续增长。

在尼日尔发动政变的军人领导人阿卜杜拉赫曼·奇亚尼（Abdourahamane Tchiani）星期五（28日）宣布自己为尼日尔新国家元首，并警告说，任何外国军事干预将引发混乱。

巴祖姆星期四（27日）上午在社交媒体上发文誓言保护“来之不易”的民主成果，此后一直没有发表声明。