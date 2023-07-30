美军关键系统中或存在中国病毒软件 《纽时》：这是颗定时炸弹

《纽约时报》报道，华府认为中国已在美军关键电力和通信网络中植入了病毒软件，一旦双方冲突激化升温，这颗“定时炸弹”或扰乱美军正常运作。

《纽约时报》星期六（7月29日）引述美国多名来自军方、情报和安全的知情官员消息称，如果北京在未来某个时候决定对台湾采取行动，这些病毒软件或将增加中国人民解放军破坏美军行动的能力。

美国一名国会官员说，这种病毒软件实际上就是个定时炸弹。

另据《泰晤士报》报道，这些被侵入的系统将使中军得以切断美军基地的供水、供电、通信和补给行动。由于美军事基地通常与民用住宅和企业共享相同的供应基础设施，因此多地家庭和企业的供水、供电和通信也将受到影响。

美国联邦调查局（FBI）称，中国的黑客项目规模已超过其他所有国家政府的总和。

白宫国家安全委员会发言人霍奇星期五（28日）说：“拜登政府正在努力保护美国的关键基础设施不受任何破坏，包括协调机构间努力，保护供水系统、管道、铁路和航空系统等。”

不过，也有分析认为，中方的病毒软件旨在分散注意力。美情报机构称，北京官员可能认为，在中方攻台或采取其他行动期间，任何针对美基础设施发起的袭击都能转移美民众的大量注意力，以至不会聚焦海外冲突。

这一报道是在微软（Microsoft）公司警告中国黑客已渗透美方关键基础设施网络后发布的。

7月11日，微软在博客文章中透露，中国黑客组织侵入了包括一些美国政府机构在内的20多个组织的电子邮件账户。涉事黑客在5月中旬侵入了约25家机构的电子邮件账户。微软把这些黑客称为“Storm-0558”，并指在6月中旬启动调查后才发现这一个安全漏洞。

几天后，美国国务院和商务部证实他们是受害者。《华盛顿邮报》引述知情官员报道，美国商务部长雷蒙多的电邮也遭入侵。