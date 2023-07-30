新研究发现针对失智症的生物防御机制

日本一项新研究称，发现了机体针对失智症的一种天然防御机制，为医学界未来治疗失智症和其他中枢神经疾病提供新思路。

新华社星期天（7月30日）报道，日本京都大学发布新闻公报说，研究员对比野生小鼠和有TRPA1通道基因缺损的模型小鼠后发现，在大脑中数量最多的神经胶质细胞——星形胶质细胞（astrocyte）中表达的TRPA1通道的活性化能促进白血病抑制因子的产生，从而抑制导致认知功能障碍的脑白质损伤。

也就是说，在星形胶质细胞中表达的TRPA1的活性化作为针对痴呆症的生物防御机制发挥着作用。TRPA1通道基因缺损的模型小鼠比野生小鼠更早出现脑白质损伤及认知功能障碍。

TRPA1是一种通道蛋白，已知可以让细胞对有毒化合物的存在做出反应，并激活人体内的一系列细胞，包括大脑和心脏细胞。星形胶质细胞则是哺乳动物脑部广泛分布的一种细胞，为神经元提供营养和保护，参与多种生理过程。

新闻公报说，高血压、糖尿病、血脂异常等慢性疾病会导致人们出现动脉硬化和血管狭窄等情况，使大脑进入慢性低血流量状态，进而出现脑白质损伤，最终可能在神经细胞死亡前的阶段出现认知功能障碍（失智症）等神经功能异常。

但是这一发病机制仍有很多未解开的谜团，机体所具有的防御机制迄今也不为人所知。而京都科研人员的研究成功，有望帮助研发失智症以及其他中枢神经疾病的治疗药物。

这一研究成果已刊登在美国《科学进展》杂志上。