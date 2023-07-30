梅德韦杰夫：乌反攻成功 俄将动用核武

俄罗斯安全委员会副主席、前总统梅德韦杰夫星期天（7月30日）警告，如果乌克兰进行中的反攻行动取得胜利，俄罗斯将不得不使用核武器。

路透社报道，梅德韦杰夫是在官方社交媒体账号贴文发表上述核威胁。他写道：“试想想，如果北约支持的……攻势取得成功，他们撕裂了我们的部分领土，那我们将被迫根据俄罗斯总统令的规定使用核武器。”

“我们别无选择。因此，我们的敌人应该祈祷我们的战士（成功）。他们正在确保不会点燃全球核炮火。”

俄罗斯的核战略是当国家的生存受到常规武器威胁时，可以动用核武器。

这不是俄罗斯鹰派梅德韦杰夫首次威胁使用核武。今年1月，梅德韦杰夫意有所指地警告，在常规战争中击败拥核大国可能引发核战争。他在Telegram上发文讨论北约军援乌克兰时说：“核大国在常规战争中的失败，可能引发核战争。核大国从未在决定命运的重大冲突中落败。”

瑞典和芬兰去年4月首次表明要加入北约时，梅德韦杰夫也曾提出核威胁。他说，如果两国加入北约，莫斯科将在加里宁格勒部署核武器。

俄罗斯去年9月在占领的乌克兰地区顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热与赫尔松举行入俄公投，国会下议院10月通过四个地区入俄法案，总统普京随即签署生效。莫斯科威胁，若基辅侵略俄国领土，包括所吞并的乌克兰领土，莫斯科将动用核武器保卫国土。

乌克兰今年夏天发起反攻，誓言夺回被俄罗斯单方面吞并的领土，包括俄罗斯在2014年吞并的克里米亚。