泰国网络诈骗严重 给当局带来严峻挑战

泰国网络诈骗越来越猖狂，当局估计泰国人在过去几年平均每年因网络诈骗损失超过100亿泰铢（约3亿9000万新元）。

作为比较，新加坡网络诈骗受害者在2021年与2022年的两年间，总共损失13亿新元。

泰国公共电视台新闻网（Thai PBS）星期天（7月30日）报道，泰国数码经济与社会部副秘书韦当最近披露，从2022年3月1日至今年7月15日的一年半里，当局共接获29万6000多起网络诈骗报案，损失达391亿泰铢。

此外，2022年3月1日至今年7月15日，有2万多人坠入犯罪集团的投资骗局，损失207亿泰铢。

泰国警方的网络罪案调查处称，网络骗子主要从事网上购物诈骗、诱骗求职者转账、借贷诈骗、投资诈骗和电话威胁等活动。过去14个月，这类骗案的经济损失达115亿泰铢。

泰国证券交易所总裁巴功说，许多人已成为投资骗局的受害者，因为骗子假冒组织和知名人士，引诱人们参与欺诈性投资计划和网上犯罪活动。

泰证交所副秘书长他瓦猜透露，就连泰证交所也曾被人假冒。泰证交所今年对10个冒充泰证交所的脸书网页提起法律诉讼。泰证交所也发起了“警惕投资者”活动，提醒投资者注意社交媒体平台上的假新闻和假账号。

不过，要抓捕网络诈骗幕后黑手并不容易。根据警方的数据库，大多数幕后主使是住在其他国家的外国人，所以警方难以逮捕他们归案。

过去，来自台湾的犯罪团伙通过雇用泰国罪犯进行金融诈骗，因为他们需要会讲泰语的员工。后来，这些非法活动逐渐转移到中国大陆的犯罪团伙。最近，曾经为外国犯罪团伙工作的泰国罪犯开始模仿团伙的做法，欺骗自己的同胞。他们通常以柬埔寨等邻国为基地开展非法活动。

泰国工业地产供应商AMATA的创始人兼代总裁威功说，警方和数码经济与社会部缺乏足够的人手和权力，可能难以控制越来越普遍的网络诈骗。他建议泰国向中国和新加坡学习，因为这两个国家对网络诈骗的执法更为有效，对犯罪行为的处罚也更为严厉。