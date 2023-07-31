乌克兰将与美国开始安全保障谈判

乌克兰将于本周开始，与美国就乌克兰加入北约之前的安全保障启动谈判。

路透社报道，乌克兰总统泽连斯基的幕僚长耶尔马克星期天（7月30日）通过Telegram宣布此事。他说：“为乌克兰提供安全保障将是具体和长期的义务，这将确保乌克兰未来有能力击败和遏制俄罗斯的侵略。我们将制定明确的草案和支持机制。”

七国集团（G7）本月早前在立陶宛峰会上承诺，将制定和履行对乌克兰的安全保障，乌美磋商是G7峰会的后续行动。

耶尔马克说，G7的安全保障将一直有效，直到乌克兰取得北约成员资格。

耶尔马克还说，一些国家正准备到沙特阿拉伯举行会议，讨论泽连斯基提出的乌克兰和平方案。泽连斯基表明，只有在所有俄罗斯军队撤离乌克兰后，基辅才会与莫斯科进行谈判。

耶尔马克没有说会议将在几时举行，但他透露，这项计划将分三个阶段进行讨论，最后将举行一个国家元首和政府首脑会议。《华尔街日报》29日率先报道沙特会议将于8月5日及6日在吉达举行。

G7在立陶宛峰会承诺继续支持乌克兰对抗俄罗斯的入侵；个别西方国家还承诺会一直为基辅供应新武器，直到这场战争结束为止，但它们并没有对乌克兰何时加入北约给出一个具体日期。

G7成员也同意，各国将就提供安全保障并帮助乌克兰增强军事力量，个别与基辅进行谈判。

耶尔马克称，G7以外的十多个国家已加入G7宣言，而乌克兰正在与个别国家就未来的安全保障条款进行谈判。