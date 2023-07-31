消息：土耳其促瑞典采措施 防焚烧可兰经再发生

土耳其外交部消息人士称，土耳其外长敦促瑞典采取具体措施，防止焚烧可兰经事件再次发生。

路透社报道，土耳其外交部一消息人士星期天（7月30日）透露，土耳其外长菲丹当天与瑞典外长比尔斯特伦通电话。菲丹在电话中强调，任由这种“卑鄙行为”持续发生是不可接受的。

消息人士说，菲丹和比尔斯特伦还讨论了瑞典加入北约的申请。

最近几周，在瑞典和丹麦发生的几起抗议活动都涉及焚烧或破坏可兰经的行为，引发了回教徒的强烈不满。瑞典驻巴格达大使馆遭到愤怒抗议者的攻击和放火。

瑞典首相克里斯特松星期天在Instagram说，他已与丹麦首相弗雷德里克森举行会谈，两人一致认为目前的局势非常危险。

克里斯特松说：“我们需要采取措施，增强我们的韧性。”瑞典政府本月早前说，它将研究是否可以修改瑞典的《公共秩序法》，探讨警方制止威胁瑞典安全的示威活动的可能性。

丹麦政府也在寻求限制焚烧可兰经抗议活动的措施。

法新社报道，丹麦政府星期天说，政府将探讨通过法律手段来阻止涉及焚烧可兰经的抗议活动，原因是丹麦和瑞典发生的数起亵渎可兰经事件，引发了安全担忧。

丹麦外交部当天发表声明说，政府注意到此类抗议活动被极端分子操纵。“当其他国家、文化或宗教受到侮辱时，可能对丹麦产生重大的负面影响，尤其是在安全方面，因此政府希望探讨这方面的介入措施。”