欧盟准备加强与菲律宾的海事安全合作

欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟准备加强与菲律宾在海事安全方面的合作，她还强调，维护一个自由与开放的印太地区至关重要。

路透社报道，正在菲律宾访问的冯德莱恩，星期一（7月31日）在马尼拉与菲律宾总统小马可斯进行会谈，两位领导人讨论了安全、贸易与气候变化等一系列课题。

冯德莱恩会后与小马可斯一起出席联合新闻发布会时说：“我们将通过共享信息、威胁评估和提升菲律宾海岸警卫队的能力，来巩固欧盟与菲律宾在（印太）地区海事安全方面的合作关系。”

冯德莱恩在联合新闻发布会上强调，维护一个自由与开放的印太地区至关重要。（路透社）

冯德莱恩也重申，欧盟支持2016年海牙国际仲裁庭对南中国海的判决。

菲律宾是美国和中国地缘政治竞争中的一个支点，菲律宾所在海域涵盖南中国海的一部分，而中国宣称拥有几乎整个南中国海的主权。

2013年1月22日，菲律宾以 《联合国海洋法公约》有关规定为由，就中国与菲律宾之间存在的南中国海问题对中国提起仲裁。2016年10月29日，国际仲裁庭判定中国以“九段线”对南中国海的主权声索没有法律依据。中国指国际仲裁庭对有关事项无管辖权，中国“不接受、不参与和不承认”国际仲裁庭作出的任何裁决。

南中国海是资源丰富且具战略性的重要国际航道，每年有价值3.5万亿美元（约4.7万亿新元）的全球贸易会通过这片海域，占全球海上贸易的三分之一。中国大陆、台湾、越南、文莱、马来西亚、菲律宾都宣称拥有南中国海的部分或全部主权。