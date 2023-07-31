澳洲试图劝阻华府引渡阿桑奇 遭布林肯拒绝

澳大利亚当局试图说服华府放弃起诉维基解密创始人阿桑奇，但遭美国国务卿布林肯的拒绝，指阿桑奇犯下了“非常严重的刑事罪”。

美国之音星期一（7月31日）报道，布林肯星期六（29日）与澳外长黄英贤举行年度会晤时，针对澳当局希望撤销阿桑奇一事回应说：“我理解澳洲的关注及看法。我认为，这里的朋友理解我们（美国）对此事的担忧是非常重要的。”

布林肯补充说：“阿桑奇在美国受到非常严重的刑事行为的起诉，他涉嫌与美国国家历史上最严重的机密信息泄密事件之一有关。”

然而，与阿桑奇同样犯有泄密罪的美国变性军人曼宁（Chelsea Manning，变性前的名字为Bradley Manning），则获美前总统奥巴马大幅减刑，并于2017年刑满出狱。

2010年，美陆军情报分析员曼宁泄露了海量的机密文件，包括9万份有关阿富汗战争的报告、40万份伊拉克战争的报告和800份关塔那摩湾拘押中心的囚犯评估简报。（路透社）

澳当局于是争辩说，美政府对待阿桑奇和曼宁的态度“不一致”。

另据英国卫报报道，布林肯为美国指控阿桑奇而辩护，将重击国际社会解救阿桑奇的努力。

2006年，阿桑奇创办了“维基解密”网站，并于2010年公布了大量由曼宁盗取的美国机密军事和外交电报；还曝光了美国战争罪行的密件。美司法部2019年对阿桑奇提出17项间谍罪及一项不当使用电脑的刑事指控，并向英国提出引渡要求。

2022年10月，大量支持者在伦敦国会大厦外聚集，抗议英当局批准将阿桑奇引渡美国。（路透社）

阿桑奇自2019年4月在伦敦的厄瓜多尔驻英使馆被捕后，就一直被关押在伦敦的贝尔马什（Belmarsh）监狱。一旦阿桑奇被引渡到美国判刑，将被判处最高175年的有期徒刑。

2021年1月4日，英国地方法官巴雷瑟（Vanessa Baraitser）驳回美国引渡阿桑奇的请求，并表示鉴于对阿桑奇的心理健康和自杀风险的担忧，这样的做法将是“压迫性的”。

但在同年12月，英国最高法院裁定阿桑奇可被引渡到美国接受指控。2022年6月17日，时任英国内政部长帕特尔批准了引渡。紧接着，阿桑奇宣布对英国的引渡令提出正式上诉。