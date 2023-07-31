涉向中国游客索入境费“中介”已逃离马国

马来西亚反贪污委员官员说，一名涉嫌在吉隆坡国际机场向被关押的中国女游客索要入境费的“中介”，已逃离马国。

《东方日报》报道，反贪会首席专员阿占巴基星期一（7月31日）出席记者会时说，反贪会未能追踪到涉案中介和中国女游客的行踪。在追踪了涉案中介的出入境记录后，系统显示涉案中介与被勒索的女游客都已离开马国。

阿占巴基敦促知情者现身说法，协助反贪会调查。此前有消息称两人目前仍在马国境内。

他补充，目前已指示反贪会完成调查报告，并将调查报告呈交给总检察署以采取进一步行动。

6月30日，一段有关旅游、艺术及文化部长张庆信“擅闯机场入境厅”的视频在网上广泛流传。张庆信随后表明，自己是通过正当管道申请通行证进入吉隆坡国际机场入境厅，解救一名遭官员刁难和索贿的中国籍女游客。

张庆信还揭露，吉隆坡国际机场移民局官员才是滥权贪污的一方，并指这起事件中的中国籍女子因语言不通，被移民局官员召入小黑屋问话超过15个小时，期间还被索讨约1万8000令吉（约5200新元）的“放行费”。

据悉，这名女子是中国国家电视台一名高层人员的私人助理，两人一同到马国。有关高层人员顺利通关，但女子却被禁止入境，这名高层人员于是向马国驻广州总领事馆求助。