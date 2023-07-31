美国一男子罕见抓拍到三头鲸鱼同时跃出海面

美国新罕布什尔州一名男子在与家人欢庆59岁生日时，罕见抓拍到三头鲸鱼同时跃出海面的画面。

综合美媒报道，这名幸运男子名为罗伯特·艾迪（Robert Addie）。当天，他与家人们在科德角（Cape Cod，又称鳕鱼角）垂钓时，突然看见三头巨鲸从水中跃起，且动作近乎一致。

艾迪说，为了记录下“这个真正史诗般的时刻，我不停地拿出手机捕捉它们，但却一直错过（鲸鱼跳跃的画面），所以我（换成录制）继续抓拍”。

伴随三头巨鲸再次同时跃出海面，成功抓拍到罕见瞬间的艾迪惊呼，“这简直就是鲸鱼的芭蕾舞”。

这段视频也引起了生物学家的关注。

据《华盛顿邮报》报道，新英格兰水族馆鲸鱼观察研究和教育主任豪斯（Laura Howes）用“叹为观止”形容艾迪的机遇。她说：“看到三头鲸鱼这样连续同步（跳跃），真是千载难逢的景象。”

不过，非营利组织美国海洋运动（American Oceans Campaign）称，有研究员认为，鲸鱼的跳跃动作是为了“震晕或吓唬猎物，使猎物更易被捕获”。

豪斯指出，跳跃也可以是鲸群的交流或社交方式，其他时候则可能是为了玩耍、帮助消化或甩掉吸附在身上的藤壶。她补充称，鲸鱼跳跃海面是一种高能量活动，“相当于人类跑马拉松”。