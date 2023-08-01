在太平洋与中国抗衡 美国依赖盟友而非扩张军事存在

美国一陆军司令说，美国将依赖关键盟友来抗衡中国军力在太平洋的风险，而不会大规模扩张美国在那里的军事存在。

美国陆军第25步兵师司令莱恩（Joseph Ryan）上周末在澳大利亚达尔文市接受法新社访问，指中国在太平洋地区占有“非常明显”的优势。

他以中国持续扩充的军事防御和远程弹道导弹为例，也提到中国在太平洋部署部队和装备的便利性。相较之下，一旦在太平洋发生冲突，美国和盟友必须穿越国际水域或跨越多国领土，还需要获取这些国家的同意才能进行陆海空部署。

莱恩说：“我没有看到美国大幅扩张在太平洋的军事存在。我看到的是美国加强伙伴关系，看到建立伙伴关系以及太平洋群岛可能进一步成长的机会。”

由莱恩少将率领的美国陆军第25步兵师，隶属于美国陆军印太司令部第八军。（法新社）

近年来北京和华盛顿之间的紧张关系，因台湾、南中国海主权声索、在南太平洋争夺影响力而进一步加剧。

莱恩认为台湾可能“只是一场更大规模运动的第一道题”，中国“至少要成为东南亚的霸主，这肯定会提升它对全球的野心”。

中国拥有全球最庞大海军与第三大空军

根据美国国防部的统计，中国目前拥有全球最庞大的海军、全球第三大空军；按照某些统计方法，中国还拥有全球最大的陆军。

莱恩说，美国与所罗门群岛的关系虽然可以追溯到二战期间的对日作战，但现在美所关系变得“复杂”，因为所罗门群岛去年与中国签署了一份秘密安全协议。

美国从所罗门群岛撤走大使馆30年后，今年2月重开了那里的大使馆。美国过后也在汤加开设大使馆，并计划在瓦努阿图和基里巴斯这么做。

莱恩指所罗门群岛是一个主权国家，应该“审慎”处理它和中国的关系。他认为北京当然“有权”在当地运作，“只要人人都遵守二战后确立的国际规则”。

由1万2000名军人组成的美国陆军第25轻步兵师，隶属于美国陆军印太司令部第八军，驻地为美国夏威夷群岛瓦胡岛北海岸的斯科菲尔德兵营。近日参加澳洲的“护身军刀”（Talisman Sabre）多国军事演习。