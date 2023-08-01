泽连斯基9月可能为和平计划亲赴联合国大会

乌克兰总统泽连斯基很可能在9月到美国纽约，在联合国大会上亲自阐述自己的“和平方案”。

彭博社报道，知情人士透露，泽连斯基提出10点和平蓝图，包括俄罗斯军队完全撤出乌克兰，释放所有战俘和被转移人员，确保粮食和能源安全等。他也要求在战争结束后为乌克兰提供安全保障，以及恢复扎波罗热核电站周围地区的安全。

这项和平计划将于本周末在沙特阿拉伯的一个会议上讨论，二十多个国家受邀参与。知情人士说，联合国大会举行期间，泽连斯基预计还会出席其他会议。而由于国际刑事法院以涉嫌绑架乌克兰儿童的战争罪对俄罗斯总统普京发出逮捕令，他预计不会参加本次联合国大会。

泽连斯基办公室暂未立即回复置评请求。白宫国家安全委员会发言人对报道不予置评。泽连斯基的行程还未敲定，可能会更改。

乌克兰政府一直在推动在联合国大会期间就乌克兰和平方案举行峰会。但乌克兰的一些盟友不愿参与，因为这将涉及复杂的后勤安排，他们希望活动按本周议定框架进行。

其中一知情人士说，一些乌克兰盟友希望更多“全球南方”（Global South）国家支持乌克兰和平计划。一个替代选择是在安理会讨论乌克兰和平问题，这样为安理会常任理事国的俄罗斯就有参与讨论的可能。