惠誉下调美国信用评级至AA+

国际评级机构惠誉星期二（8月1日）将美国长期外币发行人违约评级，从最高的AAA下调一级至AA+，展望从负面转为稳定。

综合彭博社和路透社报道，这是惠誉（Fitch）自1994年发布美国信用评级以来，第一次对美国的评级下调，令白宫和投资者大感意外。

惠誉发表声明说，美国反复出现债务上限政治僵局，常常拖到最后一刻才有解决方案，削弱了人们对美国财政管理能力的信心。

惠誉说：“美国评级下调反映了未来三年的预期财政恶化，高企且不断增长的政府债务负担，以及过去20年相对其他AA和AAA评级国家治理受到侵蚀的反映，这在反复的债务上限僵局和最后一刻才得以化解僵局，得到了充分体现。”

惠誉5月24日已警告美国有降级风险。

美国财政部长耶伦对惠誉下调评级表示强烈反对，她指惠誉使用“过时”数据，并称拜登政府执政期间情况有所改善。

耶伦说：“惠誉的决定改变不了美国人、投资者和世界各地人们已知晓的事实，美国国债仍是世界上最安全和最具流动性的资产，而且美国经济基本面强劲。” （路透社）

耶伦在声明中说：“惠誉的决定改变不了美国人、投资者和世界各地人们已经知晓的事实，美国国债仍然是世界上最安全和最具流动性的资产，而且美国经济的基本面是强劲的。”

消息公布后，美国国债期货在亚洲盘初走高。美元兑欧元和日元下跌。

彭博汇总的数据显示，美国至少自1994年以来一直拥有惠誉的AAA评级。此番下调之前，美国国内围绕债务问题发生了严重的政治斗争，并在提高债务上限问题上一再陷入僵局。虽然不久前的立法僵局得以解决，但未来如何仍然是一个令人关切的潜在问题。