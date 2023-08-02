民调：扎希不受欢迎 马来族对安华满意度最低

马来西亚六州选举即将在下星期六（8月12日）投票，各类相关研究与民调报告纷纷出炉。一项报告指出，即使在巫统支持者眼中，副首相及巫统主席阿末扎希都是极度不受欢迎的政治人物。另一项民调则显示，马国各族之中，马来族对首相安华的施政满意度最低。

据马国华社研究中心智库《政治重组及马来人对2023年州选举的观点》报告，受访者认为，对巫统或安华的团结政府而言，阿末扎希都是累赘，因此阿末扎希对巫统及政府可以做的最好事情就是退位让贤。

报告指出：“受访者一致认为他（阿末扎希）是巫统和团结政府的累赘，一些前巫统支持者批评他导致巫统去年全国大选惨败。”报告说，一些巫统党员认为，巫统要重整形象，阿末扎希是最大的绊脚石。

此外，马国智库策略分析与政策研究所（INSAP）发布的最新民调显示，马国三大民族受访者之中，马来族受访者对安华团结政府的施政满意度最低，只有35%，比华族受访者满意度（77%）及印度族受访者满意度（78%）都低得多。

李奕渊说，研究结果显示，比起马国是否掀起“绿潮”和极端主义，受访者更关心自己因收入不足与生活成本不断上扬而出现的生存危机。

他强调，安华政府必须意识到，人民对他们上届大选承诺的经济复苏迟迟未能兑现而逐渐感到失望，团结政府必须即刻解决人民所关切的民生问题。