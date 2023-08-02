泰国为泰党组建政府联盟 将把前进党排除在外

泰国为泰党组建的下届政府联盟，将把前进党排除在外。

路透社报道，原本由前进党领导的八党联盟其中一个成员党新社会力量党（Palang Sakom Mai）党魁乔瓦里星期三（8月2日）说：“为泰党给我们打来电话，告诉我们八党不再有前进党。”

前进党发言人说，将在星期三较晚时召开会议后才置评。

为泰党党魁崇南在曼谷召开的记者会上指出，为泰党已尽力支持前进党组阁，但面对来自保守派的强烈反对，为泰党如今不得不与盟友分道扬镳。

前进党在5月举行的大选中成为拿下最多议席的政党后，邀请为泰党联手组阁。为泰党也同意支持前进党党魁披塔成为首相候选人。然而披塔第一次提名时未能赢得上下两院足够议员支持，第二次则遭阻拦未能提名。

《曼谷邮报》星期二（1日）报道称，为泰党已经同保守派，包括原执政党公民力量党达成协议，摒弃在大选中赢得最多议席的前进党，另组十党联盟。如果结盟成功，这10个政党共掌握下议院302席，依然跨不过首相要过关所需的至少375席门槛。不过，少了前进党，它们获得上议员支持而组成政府的可能性更高。

在10党中，五个是为泰党的新伙伴。除了公民力量党（PPRP），还有泰自豪党（Bhumjaithai）、民主党、泰国发展党（Chartthaipattana）和勇敢国家发展党（Chartpattanakla）。另四个是5月14日大选后组建的八党联盟中的成员，即泰国民族党（Prachachat）、泰团结力量党（Pheu Thai Ruam Palang）、泰国自由党（Seri Ruam Thai）和新社会力量党（Plung Sungkom Mai）。前进党和另两党不在单上。