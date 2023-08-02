中企参与菲填海项目引美国担忧

美国对一家中国国有企业参加菲律宾填海项目表示担忧。这家企业早前被指参与中国军方在南中国海的人工岛建设和军事化项目而被美国列入黑名单。

路透社星期三（8月2日）引述美国驻菲律宾大使馆发言人甘戈帕德亚（Kanishka Gangopadhyay）说，美国也向菲律宾政府表达了对这个项目和其他填海活动可能对环境造成负面影响的担忧。

甘戈帕德亚指出，美国既关注这个项目对环境的影响，也关注中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）的参与，并说这是两个不同的问题。

美国在2020年将数十家中国公司列入黑名单，其中包括中国交建。菲律宾时任外交部长骆新当时称，他会建议菲律宾政府终止与黑名单上公司的交易。

菲律宾填海管理局说，在马尼拉湾获批的六个填海项目中，有两个项目是由中国交建旗下的中国港湾工程有限责任公司（China Harbour Engineering）和中交一公局集团有限公司（China First Highway Engineering）与菲律宾公司和市政府共同进行。

马尼拉湾沿岸有许多历史遗迹和政府办事处，包括美国大使馆。

菲律宾环境部长洛伊扎加在星期三的媒体简报会上说，环境部将对已批准的项目进行评估。