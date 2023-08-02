全球首例 加拿大规定每支烟印上警告字句

加拿大规定，从8月1日起，烟草商须以英文和法文，在每支烟印上“吸烟会致癌”、“吸烟会致阳痿”、“吸烟伤害儿童”和“每口烟都有毒”等警告字句，此举使加拿大成为全球首个采取这一措施控烟的国家。

法新社报道，加拿大政府今年5月宣布此项措施。新条例分阶段在不同烟草产品上实施，印上警告字句的特大号卷烟预计将在一年内上市，普通号卷烟、小型雪茄及迷你卷烟则须在2025年4月前印上新警告字句。

加拿大前成瘾事务部长卡罗琳·贝内特（Carolyn Bennett）此前曾说，警告标签“让人无法不察觉，加上包装盒上显示的最新图像，将真实而令人震惊地提醒人们吸烟对健康的影响”。

加拿大政府指出，一些特别容易面对烟草依赖风险的年轻人往往在获得一支烟而不是一包贴有健康警语的烟之后开始吸烟。

2000年，加拿大成为第一个在烟盒上印制图形警告的国家，其中包括病变的心脏和肺脏的可怕图片，以提高人们对烟草祸害的认识。

加拿大过去20年的吸烟率一直有下降的趋势，但数据显示，烟草每年仍然导致4万8000名加拿大人死亡。而且，加拿大近一半的医疗保健费用与烟草使用所致的问题有关。

政府今年5月宣布的这项新措施旨在进一步降低吸烟率，目标是到2035年将全国吸烟率从目前占总人口约13%降至5%以下，也即大约200万人。