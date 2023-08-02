尼日尔危机或使西非局势更不安

联合国秘书长西非和萨赫勒问题特别代表西芒指出，除非尼日尔的政治危机得到解决，否则整个西非地区的安全局势可能恶化，他还强调了和平的必要性。

西芒（Léonardo Santos Simão）星期二（8月1日）在纽约联合国总部向记者通报情况时，再次谴责尼日尔发动政变的军人7月26日企图推翻民选总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）。

同时，他对西非国家经济共同体（西共体）为恢复宪法秩序和巩固该国民主成果所做出的努力表示支持。

联合国新闻中心报道，西芒在加纳首都阿克拉说：“如果正在发生的危机得不到解决，西非地区的安全局势将日益恶化。尼日尔有430万人需要人道主义援助，这将对国家发展和人民生活产生负面影响。”

作为联合国秘书长西非和萨赫勒（Sahel）问题特别代表，西芒7月30日在尼日利亚参加了西共体（ECOWAS）危机特别峰会，与会的领导人采取了“与局势严重性相称的果断行动”。

西共体不赞成使用武力 主张通过谈判解决

由15个国家组成的西共体领导人7月30日在尼日利亚首都阿布贾发表联合公报，要求让尼日尔民选总统在一周内重新掌权，否则，成员国将“采取一切必要措施恢复宪法秩序”，包括使用武力。成员国还对尼日尔实施了金融制裁，关闭了与该国的空中和陆地边界。

西芒说：“据我所知，西共体不赞成使用武力，而是主张通过谈判解决这一局势。”他希望成员国避免采取军事行动，但强调这完全是西非经共体而非联合国的决定。

谈及尼日尔局势的潜在影响时，西芒说：“我担心的是，如果不采取措施或局势得不到扭转，恐怖主义在该地区的蔓延很可能会加剧。”

此外，欧洲联盟和尼日尔的前宗主国法国也暂停对尼日尔的安全合作与财政援助。大批示威者于7月30日聚集在法国驻尼日尔大使馆外，高呼反法和西共体的口号。