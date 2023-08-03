尼日尔政变军人称不接受西共体制裁，美国下令从驻尼日尔大使馆撤离部分工作人员和家属。

综合外电报道，尼日尔政变军人领导人奇亚尼星期三（8月2日）发表电视讲话说，尼日尔保卫祖国国家委员会不接受所有来自西非国家经济共同体（西共体）的制裁。

他说，保卫祖国国家委员会拒绝所有“干涉尼日尔内政”的行为，不接受所有来自西共体的制裁，“不会向来自任何一方的威胁让步”。

由15个国家组成的西共体（ECOWAS）领导人于上星期天（7月30日）在尼日利亚首都阿布贾召开紧急会议，要求尼日尔政变军人在一周内释放遭扣押的尼日尔总统巴祖姆并恢复其总统职权，相关要求如在一周内得不到满足，西共体将采取包括军事干预在内的一切措施，确保恢复尼日尔的宪法秩序。

西共体领导人当天也宣布对尼日尔以及参与政变的尼国军人实施制裁，其中包括关闭西共体成员国与尼日尔之间的空中和陆地边界，禁止商业航班往来尼日尔，以及暂停西共体成员国和尼日尔之间的商业和金融活动等。

另一方面，美国国务院星期三宣布，尼日尔发生政变后，美国已下令从驻尼日尔大使馆撤离部分工作人员和家属，但大使馆仍将继续开放，并将“继续保持最高级别的外交接触”。

美国国务院发言人说：“鉴于尼日尔目前的事态发展，出于谨慎考虑，国务院下令非紧急美国政府人员和符合条件的家属暂时离开美国驻尼亚美大使馆。”

7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押总统巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在尼国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆总统职权，由军政权接管国家事务。