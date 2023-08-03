泰国议长宣布 展延投选新首相的联合议会

泰国下议院议长万穆罕默德说，投选新首相的联合议会将推迟举行，至少要等到8月16日才能确定何时再投票。

综合外电报道，由于泰国宪法法院星期四（8月3日）宣布，将推迟法院是否接受审议前进党党魁披塔遭国会否决再被提名为首相人选问题的裁决，国会必须等待法院有了裁决后，才能安排第三轮投票投选新首相。泰国国会上下两院原定星期五（4日）再度尝试投选新首相。

宪法法院发布声明说，法院需要更多时间和证据来决定是否受理此案，并指将在8月16日做出决定。

下议院议长万穆罕默德星期四则说：“原定明天投选新首相的安排将展延，我们必须等待宪法法院8月16日的决定，才能确定何时再进行投票。”

这也意味着，5月14日大选结束以来持续了两个多月的政治僵局，还会延续一段时间。

披塔7月19日在第二轮投选首相开始前，遭国会上下议院以多数票否决他二次提名的资格。泰国政府监督机构后于24日向宪法法院提出请愿，质疑上下议院是否有权这么做，并要求宪法法院暂停首相表决程序。

为泰党星期三（2日）宣布退出八党联盟，摒弃主张修改冒犯君主法的前进党，另组政党联盟组建新政府，争取推举党内资深顾问社德他成为新首相。

前进党在大选中赢得下议院500个议席中的151席，成为最大赢家，为泰党拿下141席。由于得不到军方任命的250名上议员支持，披塔在首轮首相选举中闯关失败；在第二次国会投选首相之前，他再遭重挫，不仅竞选资格被取消，也被宪法法院暂停议员资格。