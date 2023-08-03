周四美市盘前下跌 重点谈5G晶片制造商Qualcomm

星期四（8月3日）重点：



盘前交易重点：

科技巨头苹果、线上购物平台巨头亚马逊、药剂公司安进（Amgen），以及加密货币交易货币平台Coinbase Global将在星期四晚上陆续发布业绩。这几个行业领头羊的业绩都是许多投资者所关注的。苹果股价在星期四盘前下跌0.85美元，截稿时报191.73美元；亚马逊起0.37美元，报128.58美元；安进退低1.24美元，报229.17美元；Coinbase Global下跌0.59美元，报89.84美元。

科技巨头苹果将在星期四晚上发布季度业绩。（路透社）

股神巴菲特近期不断吸购的西方石油公司（Occidental Petroleum），星期三盘后发布的业绩因为原油价格疲软而不达标。西方石油股价在星期四盘前下跌1.52美元，截稿时报59.95美元。

美国送餐服务公司DoorDash星期三盘后发布的第二季度营业额，从去年同期的16亿1000万美元增至21亿3000万美元，超越了市场分析师的20亿6000万美元的平均预测，带动该公司股价在星期四盘前上涨4.76％，截稿时报90.07美元。

星期四下文我们来看看手机处理器和5G晶片制造商高通集团（Qualcomm Incorporated）令人失望的第四季度业绩预测。星期四盘前该股下跌10.98美元，截稿时报118.29美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、PayPal Holdings、Palantir Technologies、亚马逊和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

高通集团将令人失望的预测归咎于中国经济复苏缓慢，以及全球充满挑战的宏观环境。他们也认为，市场需求是不会立即做出回弹的。（路透社）

高通集团（Qualcomm Incorporated）（纳斯达克证券交易所代码：QCOM）

手机处理器和5G晶片制造商高通集团在星期三美市闭市后发布业绩时，对截至今年9月份的季度营收预测显得保守，而且也没有达到市场分析师的普遍预测，导致高通股价在盘后下跌超过8％。高通集团将令人失望的预测归咎于中国经济复苏缓慢，以及宏观环境充满挑战。

根据高通集团截至今年6月底的第三季度业绩报告，高通集团调整后的每股盈利是1.87美元，营业额则是84亿美元。根据FactSet搜集到的华尔街分析师普遍预测则是每股盈利1.81美元，营业额是85亿美元。

以上述这两个业绩上下线指标来看，高通集团的业绩表现不是最差的。这次真正的坏消息是高通集团高管对当前季度的营业额的预测，即81亿美元至89亿美元区域。因为这个预测的中点，与市场分析师普遍认为的87亿美元有着“令人失望”的距离。

根据市场研究公司Canalys，全球智能手机的需求一直处在疲软状态。今年第二季度全球手机出货量甚至同比下降10％。就连台积电也在上个月说，智能手机市场在过去三个月已经恶化了。高通集团是手机市场的大型配件供应商，要完全不受这个市场趋势影响是不太可能的。

高通集团高管在业绩发布会还说，他们认为市场需求是不会立即回弹的。因此，鉴于市场前景的不确定性，集团还计划在2024财年上半年实施额外的成本削减行动。

不过在Tipranks的19名分析师当中，还有13名给予高通集团高股“买进”的评级，六名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价则是137.92美元。换言之，以星期三的129.27美元闭市价来看，这些分析师认为高通集团股价还有6.69％的向上潜能。