马国前首相马哈迪细菌感染入院 情况稳定

马来西亚前首相马哈迪星期二（8月1日）因细菌感染进入国家心脏中心（IJN）治疗。消息人士指出，马哈迪的情况并不严重，并非社交媒体所传的“情况危急”。

据马哈迪身边的消息人士星期四（3日）晚间在媒体群组透露，目前还在等待医疗小组的评估，因此还不能就马哈迪的情况发布任何声明，但可以肯定的是马哈迪的情况并不严重。



针对社交媒体流传“马哈迪病危而有大批媒体守候国家心脏中心”的说法，消息人士回应说：“我们稍后将发布声明，但马哈迪基本上并没有处于危险之中。”



高龄98岁的马哈迪在1989年首次心脏病发后，曾在国家心脏中心进行心脏绕道手术。他2007年9月在国家心脏中心进行第二次心脏绕道手术。那次的手术成功，但他因伤口感染而必须再次动手术，过后才顺利出院。他在2013年11月、2016年8月与2018年2月则因肺部感染而进入国家心脏中心。



马哈迪2021年12月17日到国家心脏中心接受“全身医疗检查”并留院观察，同月23日出院。他2022年1月7日再入住国家心脏中心接受手术，直到1月13日才出院。



不过，他出院仅七天，同年1月20日再次进入国家心脏中心，并在冠状动脉加护病房待了六天。住院期间一度传出马哈迪病危。马哈迪过后从加护病房转到普通病房，直到去年2月5日才出院。马哈迪后来发布视频说，他当时确实以为自己已经走到生命尽头。