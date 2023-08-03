美国亚利桑那州极端高温 连仙人掌都挺不住

美国亚利桑那州的仙人掌是美国西部的象征，但是科学家指出，亚利桑那持续的高温和干旱使得仙人掌倾斜、失去“手臂”，有些甚至倒下。

路透社报道，科学家塔尼亚·埃尔南德斯（Tania Hernandez）指出，仙人掌赖以生存的夏季季风降雨未能到来，在亚利桑那州首府凤凰城（Phoenix），气温超过110华氏度（43摄氏度）长达25天后，这些沙漠巨人在野外和城市中的生存能力经历重大考验。

埃尔南德斯为凤凰城占地57公顷（140英亩）的沙漠植物园（Desert Botanical Garden）的研究科学家。路透社引述他7月25日的话说：“这些植物适应了这样的高温，但在某些时候，热量需要冷却，水也必须及时补充。”

沙漠植物园种植着全球所有仙人掌品种当中的三分之二，其中包括可长到12公尺（40英尺）高的树形仙人掌。

沙漠植物园的植物生理学家正在研究仙人掌能吸收多少热量。直到最近，许多人还认为这些植物完全适应了高温和干旱。亚利桑那州的热浪正在检验这些假设。

仙人掌需要在夜间或通过雨雾降温。 如果不发生这种情况，它们就会遭受内部损伤。埃尔南德斯说，目前遭受长期高温的植物可能会在数月或数年后死亡。

埃尔南德斯说，正在对凤凰城的仙人掌进行研究，因为这个城市是一个热岛（heat island），野生植物的生存条件同预计气候变化地球所将承受的高温环境类似。

亚利桑那州极端高温和长期干旱除了影响梅萨这棵城市中的树形仙人掌之外，连沙漠植物园也有仙人掌倒下。（法新社）

据美国侨报网报道，沙漠植物园珍藏的1000多棵仙人掌中，已有三棵在上周倒伏或部分折断。工作人员指出，这种情况实属罕见。

这些索诺拉沙漠（Sonoran Desert）中的标志性景观——高耸的树形仙人掌三年前就已因创纪录的高温而面临生存压力，今年夏天的历史性热浪则成为压死骆驼的最后一根稻草。

沙漠植物园的首席科学官金伯利·麦克库伊（Kimberlie McCue）说：“自2020年以来，园区内树形仙人掌的死亡率就较此前有所上升。眼下，一些仙人掌继续受到损害，这可能会把它们逼到崩溃的边缘。”

树形仙人掌的生长年限可达200年。据麦克库伊说，沙漠植物园里的一些植物早在85年前园区开放时就已存在，园内的仙人掌最高长到了近9公尺（30英尺）。