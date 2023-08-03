美国亚利桑那州极端高温 连仙人掌都挺不住

美国亚利桑那州的仙人掌是美国西部的象征，但是科学家指出，亚利桑那持续的高温和干旱使得仙人掌倾斜、失去“手臂”，有些甚至倒下。
路透社报道，科学家塔尼亚·埃尔南德斯（Tania Hernandez）指出，仙人掌赖以生存的夏季季风降雨未能到来，在亚利桑那州首府凤凰城（Phoenix），气温超过110华氏度（43摄氏度）长达25天后，这些沙漠巨人在野外和城市中的生存能力经历重大考验。
埃尔南德斯为凤凰城占地57公顷（140英亩）的沙漠植物园（Desert Botanical Garden）的研究科学家。路透社引述他7月25日的话说：“这些植物适应了这样的高温，但在某些时候，热量需要冷却，水也必须及时补充。”
沙漠植物园种植着全球所有仙人掌品种当中的三分之二，其中包括可长到12公尺（40英尺）高的树形仙人掌。
沙漠植物园的植物生理学家正在研究仙人掌能吸收多少热量。直到最近，许多人还认为这些植物完全适应了高温和干旱。亚利桑那州的热浪正在检验这些假设。
仙人掌需要在夜间或通过雨雾降温。 如果不发生这种情况，它们就会遭受内部损伤。埃尔南德斯说，目前遭受长期高温的植物可能会在数月或数年后死亡。
埃尔南德斯说，正在对凤凰城的仙人掌进行研究，因为这个城市是一个热岛（heat island），野生植物的生存条件同预计气候变化地球所将承受的高温环境类似。
据美国侨报网报道，沙漠植物园珍藏的1000多棵仙人掌中，已有三棵在上周倒伏或部分折断。工作人员指出，这种情况实属罕见。
这些索诺拉沙漠（Sonoran Desert）中的标志性景观——高耸的树形仙人掌三年前就已因创纪录的高温而面临生存压力，今年夏天的历史性热浪则成为压死骆驼的最后一根稻草。
沙漠植物园的首席科学官金伯利·麦克库伊（Kimberlie McCue）说：“自2020年以来，园区内树形仙人掌的死亡率就较此前有所上升。眼下，一些仙人掌继续受到损害，这可能会把它们逼到崩溃的边缘。”
树形仙人掌的生长年限可达200年。据麦克库伊说，沙漠植物园里的一些植物早在85年前园区开放时就已存在，园内的仙人掌最高长到了近9公尺（30英尺）。