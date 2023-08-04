被控试图推翻2020选举结果 特朗普不认罪

美国前总统特朗普正式被提控密谋推翻2020年总统选举结果等四项刑事罪名，特朗普对所有指控不认罪。法官将第二次聆讯定在8月28日。

综合《纽约时报》和英国广播公司（BBC）报道，特朗普星期四（8月3日）下午4时许（新加坡时间星期五凌晨4时许），到华盛顿特区一联邦法院出席这起案件的首次聆讯，只在法庭逗留约30分钟。负责2021年1月6日国会骚乱事件调查的司法部特别检察官史密斯也在法庭现身。

美国司法部特别检察官史密斯（左）就坐在特朗普律师的后面。（路透社）

特朗普被控四项刑事罪名，包括密谋欺骗美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序以及密谋侵犯公民权利。

8月3日，特朗普在华盛顿特区联邦地方法官乌帕迪亚亚面前站立宣誓。（路透社）

联邦地方法官乌帕迪亚亚问特朗普对四项罪名是否认罪，特朗普站起来回答说：“我不认罪。”

美国政府检察官要求按正常秩序快速审判这起案件，特朗普的律师反驳说，政府用了三年时间调查以提出起诉，他的团队需要时间来权衡司法部提供的证据，并指确保审讯公正与公平是特朗普的宪法权利，这与快速审判同等重要。

检察官没要求拘留特朗普

检察官没有要求拘留特朗普，但警告他，如果他透露案件事实将面临“后果”。

特朗普离开法院后就乘车到机场，准备回返新泽西州住所。他在登机之前告诉媒体，“对美国来说，今天是一个非常悲伤的日子，我在车上看到肮脏和衰败的华盛顿特区，同样令人感到可悲。”

卸任后第二次回返首都的特朗普说，“这里与我离开前的情况不一样”，他随即称政府对他的指控，是“对政治对手的迫害”，“如果你不能起诉他们，那就迫害他们。”

特朗普并没有接受任何记者的提问。

这是特朗普在四个月内第三次被控以刑事罪名。尽管如此，官司缠身的特朗普依然是共和党2024年总统大选的最热门人选。