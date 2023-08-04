新西兰将投资“有战斗力”的国防军 维护太平洋利益

新西兰政府星期五（8月4日）发布首份国家安全战略报告和第一阶段国防审查，阐明将增加军费并加强与印太地区国家的关系，以应对大国竞争和气候变化带来的挑战。

综合法新社和彭博社报道，新西兰总理希普金斯和国防部长利特尔说，新西兰正面对更多地缘战略挑战。随着中国寻求更大的影响力，新西兰将投资建设一支“有战斗能力”的国防军，并保护新西兰在太平洋地区的利益。

新西兰政府坦承，新西兰现有的1万5000名国防军“无法应对未来的挑战”。新西兰军方需要更多投资、设备和培训，为武装冲突和救灾行动做好准备。

审查报告称，新西兰军队是为“相对良性的战略环境”所设计，而不是为了应对当前面临的困境，包括气候变化引发的挑战，以及中国与西方之间激烈的战略竞争。

利特尔说，新西兰需要投资一支“有战斗能力”的武装部队，位置偏远的新西兰不能指望获得保护。他说：“国内和国际安全环境的变化，意味着我们的应对和准备也必须改变。我们必须做好准备，为自己提供训练有素的军队、资产和材料，并建立适当的国际关系，以维护我们自己的国防和国家安全。”

其中一份政策文件则写道，“日益强大的中国正在使用它所有的国家力量工具，而它的行使方式可能对现有的国际规则和规范构成挑战。”

利特尔说，这在太平洋地区尤其令人担忧，中国正与太平洋岛国建立关系，并试图要求一定程度的排他性。他说：“我们知道中国为我们和许多其他国家提供了非凡的机会，但它的行为以及它与世界其他国家的接触、也带来威胁。”

新西兰在2024年发布更多国防审查文件后，才会对增加国防预算或升级军备做出决定。目前新西兰的国防开支约占国内生产总值（GDP）的1%。利特尔说，这个数字会增加，但他拒绝透露增幅会是多少。