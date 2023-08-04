“伊斯兰国”证实最高头目死亡并确定继任者

恐怖组织“伊斯兰国”证实其头目阿布·侯赛因·侯赛尼·库拉希（Abu Hussein al-Qurashi）死亡，并指定了继任者。据称，他在叙利亚西北部的冲突中被杀。

法新社报道，伊斯兰国发言人星期四（8月3日）通过社交媒体发布的录音说，这名头目在叙利亚西北部伊德利卜省（Idlib）与圣战组织“解放叙利亚”联盟（Hayat Tahrir al-Sham）“发生直接冲突后被杀”，但没有说明他被杀的时间。录音还指责“解放叙利亚”联盟充当土耳其情报机构代理人。

发言人同时宣布第五任头目为阿布·哈夫斯·哈希米·库拉希（Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi），但并未透露有关此人的细节。

4月30日，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安宣布，4月29日土耳其国家情报局安全部队在叙利亚执行行动时，击毙了代号为阿布·侯赛因·库拉希的疑似“伊斯兰国”头目。当时“伊斯兰国”并未作出回应。

土耳其媒体发布了叙利亚阿夫林（Afrin）一处田野中央一座用栅栏围起来的建筑的图片，据称他藏身在那里。阿夫林位于阿勒颇省（Aleppo），毗邻伊德利卜，该地区由土耳其支持的叛军控制。

然而，伊斯兰国发言人星期四坚称，是控制伊德利卜省叛乱地区的“解放叙利亚”联盟杀死其头目，并将其遗体交给土耳其。

中国新闻社报道，阿布·侯赛因·侯赛尼·库拉希于去年11月出任“伊斯兰国”最高头目。