周五美市盘前小幅走高 重点谈苹果公司业绩令人失望

星期五（8月4日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（8月4日）小幅走高。市场投资者都在等待星期五晚上即将发布的美国就业报告。投资者也对科技巨头苹果和亚马逊隔夜盘后发布的业绩作出反应。

晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升8.50点或0.19％，报4510.40点；纳斯达克100指数期货起49.00点或0.32％，报15402.50点；道琼斯指数期货则起10.70点，报35226.60点。

在经历了一天的波动交易后，美国股市隔夜（星期四）收盘时几乎持平。标准与普尔500指数隔夜下跌11.50点，闭市报4501.89点。重量级的道琼斯指数则跌66.63点，闭市报35215.89点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.11％或17.20点，以15353.54点收市。

美国股市隔夜的交易相当活跃，交易所的总成交量是120亿8000万股，比过去20天的105亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

虽然Coinbase Global的季度营业额下降12％至7亿零790万美元，但是还是比彭博社搜集的分析师普遍预测，即6亿3120万美元来得高。（法新社）

亚马逊（Amazon）隔夜发布的第二季度盈利和营业额双双超标，对第三季度的业绩预测也超出华尔街分析师的普遍预测。亚马逊第二季度的营业额是1344亿美元，每股盈利是0.65美元，分别比去年同期的1212亿美元和每股亏损0.20美元都来得出色。亚马逊股价在星期五晚上盘前上涨11.46美元，截稿时报140.37美元。

美国最大加密货币交易平台Coinbase Global Inc隔夜发布的业绩显示，它的第二季度净亏损已从一年前创纪录的11亿美元，即每股亏损4.98美元，收窄到9700万美元，即每股亏损0.42美元。Coinbase Global股价在盘前上涨1.17美元，截稿时报91.92美元。

Booking Holdings隔夜公布的业绩超越了分析师的平均预期，而且今年夏季旅游旺季业务还可能创历史新高。Booking Holdings调整后每股盈利是37.62 美元，营业额是54亿6000万美元，分别比华尔街分析师预测的28.98美元和51亿7000万美元高。该公司股价在盘前上涨了302.09美元，截稿时报3142.00美元。

星期五下文我们来看看科技巨头苹果公司（Apple）的最新季度业绩为什么让投资者失望。星期五晚上盘前该股跌3.52美元，截稿时报187.65美元。

盘前活跃股按序：亚马逊、QuantumScape Corp、特斯拉、苹果和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Booking Holdings旗下拥有Booking.com、Priceline、Agoda、Kayak、Rentalcars.com和OpenTable等旅游服务平台。（彭博社）

苹果（Apple Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

苹果公司的iPhone、Mac和iPad系列的营业额全部都比去年同期逊色。唯有它旗下的服务业的增长强劲，独自支撑第三季度的盈利。（路透社）

尽管科技巨头苹果公司隔夜发布的第三财季盈利和营业额双双超标，但是它却对当前财季营业额做出了可能下滑的预测。业绩和前景喜忧参半，导致苹果股价隔夜盘后即刻下跌。

虽然业绩上下线主要指标都超出市场分析师的平均目标，但是苹果公司的整体营业额其实是同比下降了1.4％；iPhone、Mac和iPad系列的营业额全部都比去年同期逊色。唯有它旗下的服务业增长强劲，独自支撑第三季度的盈利。特别是苹果旗舰的iPhone销量不及目标，特别令投资者感到失望。虽然苹果公司高管们表示iPhone销量将会有所改善，但是他们都没有透露具体的幅度。

根据苹果公司截至今年6月底的第三季度业绩报告，苹果公司的营业额同比下跌1％至818亿美元，每股盈利则是1.26美元。而Refinitiv搜集到的分析师平均预测则是营业额816亿9000万美元，每股盈利1.19美元。

其中iPhone营业额同比下降了2％至396亿7000万美元；Mac系列产品的营业额缩减了7％至68亿4000万美元；iPad系列产品的营业额更是同比退步了20％至57亿9000万美元。

对于本财季业绩表现，苹果公司没有做出任何官方预测。自2020年以来，苹果就以市场走势不确定为由，不再提供官方预测数字了。

但是它的首席财务官马埃斯特里（Luca Maestri）在业绩发布会后对分析师说，公司预计截至今年9月底的季度，营业额表现将会与6月份季度相似。换言之，当前财季的营业额很可能还会像第三季度般同比下降超过1％。而根据Refinitiv，现在市场分析师是普遍预测苹果公司第四财季的营业额会是901亿9000万美元，也就是同比持平。

虽然如此，在Tipranks的29名分析师当中，还是有22名给予苹果公司股“买进”的评级，七名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价则是204.75美元。