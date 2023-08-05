纽约网红称要送“巨大”赠品引发混乱

美国深受欢迎的网红在纽约市举办赠品活动，引发混乱。数千人涌入联合广场及周边街道，当局出动数百名警察驱散人群。

路透社报道，经常在游戏网站Twitch和YouTube作在线直播的美国网红凯塞纳特（Kai Cenat），早前在个人Instagram平台预告，他将在星期五（8月4日）下午4时（新加坡时间星期六凌晨4时）送出“巨大”赠品，包括电子游戏机等。

现场有人扔瓶子和椅子，有人破坏施工路障，图为一名闹事者被警察压制。（路透社）

活动开始前，新闻直升机拍摄视频显示，现场有人扔瓶子和椅子，有人爬上地铁入口处屋顶，破坏施工路障，站在汽车顶部或拆下灭火器。

电视新闻直升机的视频则显示，凯塞纳特在一辆黑色四轮驱动SUV的全景天窗（moonroof）伸出头站立时，人群把他的车团团包围起来。

当他把车开走时，至少有一人从车上摔下来。

网红已被警方拘留

据法新社报道，凯塞纳特已被警方拘留。目前尚不清楚是什么引发了混乱。

警方于下午5时在联合广场周围设置了路障，基本上把局势控制下来。

纽约市警察局发言人说，截至下午4时45分尚未接到人员受伤报告，并通过社媒平台敦促人们避开联合广场。目前还没有关于被捕人数的信息。

联合广场是纽约市曼哈顿的一个重要广场，位于百老汇大道和第四大道的交汇处，靠近纽约大学。