美争取拉拢柬新领导人 纽约商业游说团9月或设宴招待

美国东南亚商业游说团体负责人说，华盛顿希望把柬埔寨从北京的势力范围拉拢过来，并指即将成为柬埔寨新领导人的洪马内，下个月可能到纽约与有兴趣在柬埔寨投资的美国公司总裁会面。

路透社报道，美国-亚细安商业理事会会长兼首席执行官欧修斯（Ted Osius）星期四（8月3日）说：“我们希望洪马内访问美国。我们希望看看是否可能为华盛顿和金边打开一个新篇章”。

现年45岁的洪马内是洪森长子，为四星上将，在美国西点军校获得学士学位，在纽约大学获得硕士学位，并在英国布里斯托大学获得经济学博士学位。

欧修斯说：“这不是一个全新的篇章，（但）他与他父亲是不相同的人。所以或许会有一些机会。”

由洪森领导的柬埔寨人民党在7月选举中，在几乎没有任何对手的情况下重回执政。洪森在胜选后说，他将于本月内卸任，交棒给儿子洪马内。

曾担任美国驻越南大使的欧修斯说，联合国大会将在9月举行，在联大会议期间在纽约设宴为洪马内接风的讨论正在进行。

他说：“我们将邀请对柬埔寨感兴趣并想认识这位新领导人的公司总裁和高管出席。我相信他（洪马内）也会欢迎这项安排。”

美国政府多年来一直谴责洪森的独裁统治和反民主行为，并指7月的柬埔寨选举“既不自由也不公平”。