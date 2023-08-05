特朗普贴威胁性言论 检察官指他或会恐吓证人

美国检察官就前总统特朗普在社交媒体平台上的一条威胁性贴文发出警示，指特朗普可能会用政府提供的保密证据等来恐吓证人，并要求法官准予这些资料包括大陪审团记录等的保护令申请。

路透社报道，特朗普星期五（8月4日）下午在自家社媒平台Truth Social，以全大写英文字母写道：“如果你对付我，我就会对付你！”

特别检察官史密斯办公室当天晚上向华盛顿特区联邦法院提交的法律文件中说，特朗普在社媒平台的威胁性贴文令人担忧，指他可能会对外公开从检察官那里取得的秘密材料，例如大陪审团的证词记录。

依照“证据披露”程序，检察官必须向被告提供对被告不利的证据，以便让被告为辩护做准备。

检察官在提呈给法官的文件中指出，考虑到特朗普过往有攻击法官、律师和证人的记录，“这可能会对证人产生寒蝉效应，或对本案的公正司法产生不利影响。”

检察官要求负责审理这起案件的美国地区法官查特坎（Tanya Chutkan）批准保护令的申请，禁止特朗普及他的律师向未经授权者披露任何证据材料。

在涉及机密文件的案件中，申请保护令是例行程序，但检察官说，基于特朗普在社媒平台的言论，限制他公开传播证据材料尤为重要。

特朗普的发言人在Truth Social发表声明，为特朗普的那条帖文辩护。声明说，特朗普的帖文“是政治言论的定义，是对RINO（意指有名无实的共和党人，Republican In Name Only的缩写）、亲中国者、不诚实的特殊利益集团，以及超级政治行动委员会（PAC）的回应。”特朗普把反对他的共和党人称为RINO。

特朗普8月3日在华盛顿特区联邦法院正式被提控密谋推翻2020年总统选举结果，面对密谋欺骗美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序、密谋侵犯公民权利等四项刑事罪名。

特朗普对所有指控不认罪，并在法庭上宣誓不会恐吓证人，或在律师不在场的情况下与证人联系。

这是特朗普在四个月内第三次被控以刑事罪名，他此前已因卸任后不当处理机密文件被控40项联邦刑事罪名，他也因在2016年总统选举前向色情片女星丹尼尔斯支付封口费，在纽约州被控34项伪造商业记录罪名。