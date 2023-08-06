菲律宾指责中国在南中国海拦截和水炮轰击船只

菲律宾指责中国海岸警卫队在南中国海拦截并用水炮轰击一艘菲律宾军用补给船，称这些行为是“非法”且“危险”的。

综合路透社和法新社报道，菲律宾武装部队称，一艘中国海岸警卫队船只星期天（8月6日）拦截了一艘执行例行部队轮换和补给任务的菲律宾包租船只，并用水炮轰击，“这是对船上人员安全的肆意漠视，也违反了国际法”。它说，中国海岸警卫队的“危险动作”阻止了第二艘船卸下物资并完成任务。

菲律宾海岸警卫队事发时正在护送为驻扎在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称南沙群岛）阿云津礁（Second Thomas Shoal，中国称仁爱礁）的菲律宾军事人员运送食品、水、燃料和其他物资的船只。

菲律宾武装部队在声明中呼吁中国海警局和中央军事委员会“慎重行事，对自己的行为负责，防止发生误判和事故，危及人民的生命安全”。

美国国务院在一份声明中谴责中国的行动，称这些行动是由海岸警卫队和“海上民兵”实施的，直接威胁到地区和平与稳定。

中国海岸警卫队反驳说，它已依法实施了必要的管制措施以阻止菲律宾船只，并指责这些船只擅自闯入并运载违规建材。中国海警局新闻发言人甘羽在海岸警卫队的微信账号上说：“我们敦促菲方立即停止在该海域的侵权活动。中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国海警将依法在中国管辖海域持续开展维权执法活动。”