乌称美德防空系统“非常有效” 克里米亚两座桥梁被袭击

乌克兰总统泽连斯基说，美国和德国的防空系统正协助乌克兰取得“重大成果”，尽管俄罗斯一波又一波的空袭针对的是平民和住宅楼。俄罗斯称击落了一架飞往莫斯科的无人机，这是一周内的第三次此类袭击。与此同时，双方官员证实，乌克兰击中了连接乌克兰港口城市和克里米亚和的两座桥梁。

路透社报道，克里米亚长官说，乌克兰星期天（8月6日）袭击并破坏了连接乌克兰赫尔松州和克里米亚的琼哈尔（Chonhar）公路桥，另一条连接乌克兰港口城市亨尼切斯克（Henichesk）和克里米亚东北海岸的一座较小桥梁也遭炮击，造成一名平民受伤。

2014年被俄罗斯吞并的乌克兰克里米亚半岛有三条公路与乌克兰本土连接。

莫斯科任命的克里米亚地区行政长官阿克肖诺夫在Telegram上说：“敌人对克里米亚北部的琼哈尔大桥地区发动了导弹袭击。部分导弹被我们的防空系统击中。”

他说，因路面受损，当地交通改道，维修工作已经开始。

泽连斯基在星期天晚间的视频讲话中说，先进防空系统包括美国爱国者导弹和德国地对空防御系统IRIS-T，证实“非常有效”，而且“已为我们取得了重大成果”。

泽连斯基称乌一周击落178架无人机

他指过去一周，乌军成功击落了大量的俄军空袭武器，包括65枚导弹和178架攻击型无人机，其中87架为伊朗“沙希德”（Shahed）无人机。

乌克兰军方同日说，俄罗斯发射了30枚导弹和48次空袭，“不幸的是，有平民伤亡。住宅建筑和其他民用基础设施遭到破坏。”

莫斯科伏努科沃机场星期天以无法控制的未具名原因，暂停航班起降。莫斯科市长索比亚宁说，一架无人机在首都以南被击落。

另外，中国、美国、印度等40多个国家代表参加的乌克兰和平峰会，星期天在沙特阿拉伯第二大城市吉达落幕。根据沙特发表的峰会闭幕声明，与会者一致认为继续磋商为和平铺平道路的重要性。

乌克兰总统办公室主任叶尔马克说，峰会为推进和平解决方案取得进展且富有成效；没有出席峰会的俄罗斯说，西方试图动员全球南方国家支持泽连斯基的立场注定失败。