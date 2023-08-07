特朗普称“无法得到公平审判” 要求华盛顿特区法官回避审理

被控试图推翻2020年美国总统选举结果的美国前总统特朗普说，他将要求负责此案的华盛顿哥伦比亚特区联邦法官回避审理这起案件。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，特朗普星期天（8月6日）在自家社媒平台Truth Social，以全大写英文字母帖文说：“我绝不可能在‘指定’法官的情况下得到公平的审判。”

特朗普8月1日在华盛顿特区联邦法院，正式被控密谋推翻2020年总统选举结果，面对密谋欺骗美国等四项刑事罪名，特朗普对所有罪名不认罪。（法新社）

他说，他计划寻求华盛顿特区联邦法院法官楚坎（Tanya Chutkan）回避审理，并要求在华盛顿特区以外的地方审理这起案件。

截至星期天（8月6日）中午，特朗普律师团尚未向华盛顿特区联邦法院提出正式请求。华盛顿特区联邦法院没有立即回应置评请求。

特朗普上星期五（4日）下午在Truth Social以全大写英文字母帖文警告，“如果你对付我，我就会对付你！”

美国司法部特别检察官史密斯办公室当晚就特朗普这条威胁性贴文发出警示，指特朗普可能会用政府提供的保密证据等来恐吓证人，并要求法官楚坎准予这些资料包括大陪审团记录等的保护令申请。

法官楚坎限令特朗普法律团队在星期一下午5时（新加坡时间星期二凌晨5时）之前做出回应，特朗普律师团要求给予三天时间做出回应，但被她拒绝。

2014年由时任总统奥巴马任命的楚坎，此前对特朗普试图向众议院2021年1月6日国会骚乱调查委员会隐瞒证据的行为作出裁决，近期多次被特朗普盟友的攻击。特朗普指控她和司法部“党派立场明显且非常腐败”。

美国全国广播公司NBC新闻报道，楚坎是唯一一位对2021年1月6日国会骚乱相关案件的多名被告，祭出较长刑期的联邦法院法官。

2021年11月，楚坎在一起案件中做出不利于特朗普的判决，她在下判时说：“总统不是国王。”

特朗普8月1日在华盛顿哥伦比亚特区联邦法院正式被提控密谋推翻2020年总统选举结果，面对密谋欺骗美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序、密谋侵犯公民权利等四项刑事罪名。特朗普对所有罪名不认罪。