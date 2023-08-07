小马可斯：菲将继续捍主权和在南中国海的权利

菲律宾总统小马可斯在海岸卫队船艇遭中国海军船发射水炮驱赶后说，菲律宾将继续维护主权和领土权利。

综合路透社和法新社报道，小马可斯星期一（8月7日）告诉媒体，菲外交部长马纳洛当天召见了中国驻菲大使黄溪连，向他发出普通照会，其中包括了中国海警船在南中国海争议水域拦截菲海岸警卫队船只和补给船，对菲船发射水炮的照片和视频。

小马可斯说：“我们继续维护我们的主权。面对所有这些挑战，我们继续捍卫自己的领土权利。”他说，菲方正在等待中方的答复。

菲律宾国家安全委员会助理总干事乔纳森·马来亚（Jonathan Malaya）则要求中国停止在南中国海的“非法活动”，他也说：“菲律宾拒绝任何破坏2016年海牙常设仲裁法院裁决的企图。”

同日，中国海警局敦促菲律宾从仁爱礁撤走一艘搁浅的军舰。

上星期六（5日），菲海岸警卫队护送两艘补给船，为驻扎在南沙群岛阿云津礁（Second Thomas Shoal，中国称仁爱礁）的菲军事人员运送粮食、水、燃料和其他物资。

菲律宾武装部队说，中国海警船拦阻菲船并发射水炮，由于中方的“过度和攻击行动”，导致菲方第二艘补给船无法卸载物资，进行例行的部队轮换和补给行动。

中国海警局新闻发言人甘羽说：“我们敦促菲方立即停止在该海域的侵权活动。中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国海警将依法在中国管辖海域持续开展维权执法活动。”

马尼拉和北京在南中国海，尤其是阿云津礁附近海域的海上纠纷由来已久。马尼拉当局1999年刻意将二战时期的登陆舰马德雷山号搁浅在阿云津礁，并派遣军力驻守，定期派员前往换班和运送补给，实际控制了阿云津礁。

2016年海牙仲裁庭判定中国以“九段线”对南中国海的主权声索没有法律依据。北京对这场诉讼由始至终坚持不参与也不接受。