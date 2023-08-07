蔚来已申请注册NIO PHONE商标 首款手机预料快推出

中国电动车商蔚来（NIO）已申请注册“NIO PHONE”商标，首款手机相信会在不久后面市。

根据CnEVPost报道，蔚来的首款智能手机已获得中国互联网接入许可，这是该手机在中国销售之前必须完成的最后一个主要流程。

另据中国工业和信息化部网站上的备案文件，蔚来的手机也在7月10日获得许可证，有效期至2025年7月10日。有关信息显示，这款智能手机的型号为N2301，搭载Android系统，支持5G以及双SIM卡。

除了手机之外，市场各个平台也有报道说，蔚来同时也申请注册“NIO BUDS”和“NIO WATCH”等商标。

蔚来创始人兼首席执行官李斌今年4月间，在中国电动车行业论坛上说，蔚来首款手机将会今年第三季度发布，并在同个季度开始出货。

《联合早报》在去年5月间也曾在线上访问李斌。当时李斌就对本报透露，蔚来将在不久后推出手机，而且这款手机会和蔚来电动车配搭。

当时李斌说：“其实今天要做一款手机并不困难，甚至比做汽车容易多了。但是我们做的，是一款可以和我们的车有链接体验的手机，一个以汽车用户的视角去匹配的最合适设备，例如把汽车锁匙可能设在手机里面。”

他也说：“除了手机，其他与蔚来电动汽车匹配的设备，还可以有虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、手环、手表等。”

蔚来股票也有在新加坡股票交易所挂牌。截稿时，该股报15.26美元，退低0.34美元。上星期五（8月4日），蔚来股价在美市闭市报14.72美元，下跌0.74美元。

在Tipranks的12名分析师当中，有七名给予蔚来股“买进”评级，五名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是12.11美元。