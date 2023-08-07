马国内政部：暂无选举安全问题

吉打看守州务大臣沙努西以“安全问题”为由，接连缺席星期六（8月5日）与星期天（6日）多场国盟造势活动，这引起马来西亚政府关注。当局表明，至今并未接获任何关于选举安全问题的投报，候选人若认为自身安全受威胁，应该通报当局展开调查。

沙努西也是国盟六州选举主任。他星期六晚间缺席国盟两名候选人在吉打巴东色海的造势活动，并传出他当天下午已遭警方扣捕的说法。造势活动主办方当时告诉出席者，沙努西当时已前往会场途中，但因“安全问题”而无法出席活动。沙努西过后否认被捕，警方也证实并未逮捕沙努西。

接着，伊斯兰党亚罗士打国会议员阿夫南哈米米星期天在国盟双溪大年的造势活动宣布，沙努西当天上午在吉隆坡出席国盟高层会议时，接获指示不要出席当晚在双溪大年的造势活动，以免“落入敌人的陷阱”。阿南哈米米并未详细说明何谓“敌人的陷阱”。

内政部长赛夫丁星期一（7日）在记者会回应此事时指出，候选人如果认为自身安全受威胁或遭人设陷阱对付，应该立即向执法单位投报，让当局采取行动。

他说，若像阿夫南哈米米所说的，沙努西缺席双溪大年的的政治讲座是为了避免陷入政敌的陷阱，阿夫南哈米米就应该向警方报案并提供详情。“身为一名负责任的国会议员，他应该立即报案，让执法单位调查和执法。”

他也意有所指的说，六州选举的两星期竞选期已经过了超过一星期，沙努西这名向来给人强硬印象的大臣，突然试图扮演受害者而博取同情的伎俩。“他以安全考量为由缺席已安排好的拜票活动，这是为了转移视线，制造同情和扮演受害者。”

赛夫丁强调，除了早前有一些地区出现首相肖像被破坏，六州选举的竞选活动并没有出现其他威胁社会安全的情况。“整体而言，六州选举的竞选活动至今都顺利进行。”