周一美市盘前走高 重点谈股神巴菲特掌管的Berkshire Hathaway业绩出色

星期一（8月7日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（8月7日）走高。华尔街投资者现在似乎开始把注意力转向美国通货膨胀，以及发布的一连串数据将如何影响美国联邦储备局的利率走势。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升12.6点或0.28％，报4490.60点；纳斯达克100指数期货起68.10点或0.45％，报15343.00点；道琼斯指数期货则起56.40点，报35122.00点。

在美国劳动力市场增长放缓的报告公布后，华尔街股市在上星期五（4日）收盘走低，三大股指均以下跌结束一周交易。

标准与普尔500指数上星期五下跌23.86点，闭市报4478.03点。重量级的道琼斯指数则跌150.27点，闭市报35065.62点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.51％或78.63点，以15274.92点收市。

美国股市上星期五的交易活跃，交易所的总成交量是113亿9000万股，比过去20天的108亿7000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

在过去连续五个交易日飙升了346.25％之后，美国最大、历史最悠久的货运公司之一，Yellow Corporation竟申请破产并表示将关闭业务。Yellow股价在星期一晚盘前下挫26.33％，截稿时报2.63美元。

中资网上超市每日优鲜（Missfresh Limited）在星期一盘前继续跃升超过58％，截稿时报3.13美元。该股在过去两个交易日里已经上升超过400％。每日优鲜上星期四（3日）曾表示，公司的投资者同意支付2700万美元购买公司B股。在交易完成后，持有B股的新投资者的股份将占公司已发行股份总数的88.1％。这些投资者也同意将投票权委托给首席执行官徐正。

美国电动车制造商Lucid将在星期一盘后发布季度业绩。该公司股价在盘前上升0.03美元，截稿时报6.65美元。

下面我们来看看股神巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）杰出的业绩。星期一盘前该集团A股无交易，B股则起5.32美元，截稿时报355.31美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和Opendoor Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

伯克希尔哈撒韦公司的季度净利是359亿1000万美元，完全扭转了去年第二季度亏损436亿2000万美元的状况。（路透社）

伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）（纽约证券交易所代码：BRK-A和BRK-B）

股神巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦公司在上星期六（5日）公布的本财年第二季度业绩，不仅营运盈利取得稳健增长，旗下的现金储备更增至惊人的近1500亿美元。

根据伯克希尔哈撒韦公司截至于今年6月底的季度业绩报告，该集团的营运盈利，包括来自该公司拥有的保险、铁路和公用事业等项目，总计100亿4300万美元，比去年同期增长6.6％。集团净利是359亿1000万美元，完全扭转了去年第二季度亏损436亿2000万美元的状况。其中伯克希尔保险承保和投资收入的增长是支撑集团强劲业绩的最大功臣。

伯克希尔哈撒韦公司也在业绩报告中也说，集团旗下的旗舰投资项目，即科技巨头苹果公司，在第二季度引领美国股市显著反弹，因此集团现在的投资项目未实现收益（unrealised gain）已经是接近260亿美元了。苹果公司在第二季度里，股价飙升近18％，换言之，伯克希尔哈撒韦公司在苹果公司的“押注”已飙升至1776亿美元。

伯克希尔哈撒韦公司在今年6月底已把它在石油公司雪佛龙（Chevron）的股份，削减了14亿美元至194亿美元。雪佛龙股价今年的表现明显落后于大盘，开年至今已经下跌8.44％，而标准与普尔500指数则在同个时段里上涨了17.10％。

由股神巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦公司，除了投资决策出色之外，旗下的现金储备更是增至惊人的近1500亿美元。（路透社）

除了投资决策出色之外，伯克希尔哈撒韦公司业绩的另一个亮点就是它的现金储备。伯克希尔哈撒韦公司截至6月底的现金储备增至1473亿7700万美元巨额，比第一季度的1306亿1600万美元还要多。

不过，在美国股市回弹之际，伯克希尔哈撒韦公司的股价也回升至历史新高。该集团A股在上星期四创下收盘新纪录，以54万1000美元收市。在上个星期五，伯克希尔哈撒韦A股在盘中触及54万1773.75美元，以53万3600美元收市。开年至今，该股已上涨了13.65％。

基于此，它也放缓了股票回购活动，第二季度的回购总额仅是14亿美元。若加入第一季度的回购额，伯克希尔哈撒韦公司已经回购了总额达58亿美元的自家股。