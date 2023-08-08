德国男子疑“囚禁”妻子12年 在法国被捕

法国警方逮捕了一名涉嫌“囚禁”妻子12年的德国公民，但初步调查后却又觉得疑点重重。

综合路透社和法新社报道，法国检察官星期一（8月7日）说，一名55岁德国人涉嫌在法国东部福尔巴赫（Forbach）的家中，折磨、强奸和禁锢同为德国人的妻子。

53岁的受害者告诉警方，她自2011年就一直被囚禁在家。受害者的丈夫否认囚禁妻子，他说妻子患有癌症，他一直在照顾她。

当警察进入公寓后，在一间卧室里发现了半裸、被剃光头发、营养不良的受害者。卧室和其他房间都围着铁丝网。

检察官说，受害者用家里的一个电话给德国警方打了电话，德国警方随后联系了法国警方。

法医服务处为受害者进行检查后说，受害者并没有骨折或任何瘀伤，验血报告也显示她没有明显脱水现象。

当局认为受害者的口供与调查人员的调查结果“并不相符”。

检察官说：“我们现在的看法从一个十分可怕的场景，转移为一个病人护理情况不佳的状态。”他说，受害者光头和枯瘦的模样可能是癌症导致的，而她被发现时半裸着身体，可能是因为警察闯入公寓里逮捕她丈夫时还是早上。

至于卧室和其它房间的铁丝网，可能是为了阻止屋里的10只猫跑出去。

一名邻居告诉媒体，她从没见过德国男子的妻子，听说她患癌症，有时会听到尖叫声，并指德国男子很有礼貌。（法新社）

一名邻居说，多年来，受害者的丈夫总是告诉邻居，他的妻子患了癌症。

法国广播公司BFMTV称，警方正就涉嫌绑架、严重强奸以及酷刑与野蛮行为的方向，调查受害者的丈夫。