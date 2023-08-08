泰王次子海外生活27年突回国

泰国国王哇集拉隆功次子瓦差勒宋海外生活27年后首次回国，参观了一个为贫困家庭服务的儿童保育中心。

路透社报道，瓦差勒宋·威瓦差拉翁（Vacharaesorn Vivacharawongse）星期二（8月8日）参观了由王室支持的“贫民窟儿童保育基金会”（Foundation for Slum Child Care），并向祝福者致意。他身着牛仔裤和黑色休闲衬衫，在他父亲和祖父蒲眉蓬的肖像前合影留念。

瓦差勒宋在他父亲哇集拉隆功的肖像前合影。（路透社）

42岁的瓦差勒宋目前在纽约一家律师事务所工作。他告诉记者：“我很高兴能回来。我已经离开了很长时间，27年了。能回来就像梦想成真一样。”

泰国王宫未就此次访问置评。王宫内务局没有回应置评请求。

瓦差勒宋星期一（7日）在自己拥有8万多名粉丝的脸书页面上发布了一张他在曼谷乘坐“嘟嘟车”的照片，获得数万人点赞。

瓦差勒宋是泰王第二任妻子余娃达王妃（Sujarinee Vivacharawongse）所生的第二个儿子，没有正式的王室头衔。余娃达为哇集拉隆功生下四男一女，因被指不忠，他们长居国外。幼女希里万纳瓦瑞公主（Sirivannavari Nariratana）后来被王室重新接纳，并被授予王室头衔。

离过三次婚的泰王哇集拉隆有七个子女。他的妻子是王后素提达（Suthida Vajiralongkorn）。

71岁的哇集拉隆尚未指定正式继承人。泰王44岁的长女帕差拉吉帝雅帕公主（Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）于12月14日出席活动时因心脏病发作住院，至今仍然昏迷不醒。