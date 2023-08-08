周二美市盘前退低 重点谈Palantir Technologies业绩出现转折

星期二（8月8日）重点：



穆迪（Moody’s）星期一（8月7日）下调了美国多家中小型企业的债务评级，并指出也可能下调合众银行（U.S. Bancorp Bank）和道富银行（State Street Bank）等六家美国主要银行的信用评级，导致美国华尔街股市主要股指期货星期二（8日）下跌。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌24.00点或0.53％，报4494.40点；纳斯达克100指数期货退低76.40点或0.50％，报15331.50点；道琼斯指数期货也下跌196.50点，报35276.60点。

美国股市星期一收高。市场大部分投资者都在等待星期四（10日）美国消费者价格指数（CPI）的出炉。

标准与普尔500指数星期一上升40.41点，闭市报4518.44点。重量级的道琼斯指数也起407.51点，闭市报35473.13点。以科技股为主的纳斯达克100指数则起了0.87％或132.94点，以15407.85点收市。

美国股市星期一的交易一般，交易所的总成交量是99亿2000万股，比过去20天的108亿6000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

美国电动重型车与配件制造商，以及能源存储公司Proterra Inc星期一申请破产。该公司股价在星期二盘前猛泻超过61％，截稿时报0.5473美元。该公司是自愿根据《破产法》第11章申请破产，以“通过资本重组或持续经营出售”来扭转财务状况。该公司计划在破产程序期间继续正常经营。

中资电动车制造商理想汽车（Li Auto）星期二发布超出预期业绩。该公司还预计第三季度车辆交货量将会是在10万辆至10万3000辆之间，同比增长277.0％至288.3％。不过，理想股价在星期二盘前却下跌1.38美元，截稿时报45.27美元。

Paramount Global同意以16亿2000万美元现金，把旗下的图书出版社Simon & Schuster出售给全球投资公司KKR，带动自家股价上涨2.61％，截稿时报16.51美元。

星期二下文我们来看看专门从事大数据分析的Palantir Technologies的最新业绩。星期二盘前该股退低0.34美元，截稿时报17.65美元。

盘前活跃股按序：Palantir Technologies、Nektar Therapeutics、特斯拉、苹果公司和Eli Lilly & Co。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Palantir Technologies Inc（纽约证券交易所代码：PLTR）

专门从事大数据分析的Palantir Technologies星期一发布季度业绩时，不仅小幅上调了对全年的营收预测，还透露将回购总值高达10亿美元的自家股，带动它的股价在星期一盘后即刻走高。

Palantir Technologies高管也在业绩发布会上说，他们看到人工智能商业化的机会，并认为公司能够趁人工智能之势，让旗下的人工智能平台不断取得增长。

根据Palantir Technologies截至今年6月底的第二季度业绩报告，该集团营业额同比增加了13％至5亿3300万美元，调整后的每股盈利是0.05美元。这两个上下线业绩指标与Refinitiv搜集到的分析师平均预测是一致的。

业绩也显示，集团的净利是2800万美元，即每股净利0.01美元。与去年同期净亏损1亿7900万美元，即每股亏损0.09美元相比，Palantir Technologies表现确实让股东感到安慰。

不仅如此，高管们还预测，本财年第三季度营业额可能会是在5亿5300万美元至5亿5700万美元的区域，比分析师平均预测的5亿5200万美元还要高。如果以公司高管预测的中点为标准，这意味着该公司第三季度的营业额将能取得同比16％的增长。换言之，这会是它业绩在过去三年连续减速之后，重新连续加速的转折点。

针对集团的人工智能业务，首席执行官亚历卡普（Alexander Karp）说，集团旗下的人工智能平台在今年4月份推出，到目前为止已经拥有100多个机构用户，这些机构用户来自医疗保健和汽车等行业。Palantir Technologies也正在与另外300多家公司进行洽谈，希望也能把这些公司引进来。

不过，在Tipranks的12名分析师中，只有三名继续给予Palantir Technologies股“买进”评级，六名给予“持守”评级，三名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价也只有15.14美元。