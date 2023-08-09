波兰卫生部长因泄露数据辞职

波兰卫生部长尼杰尔斯基因披露了一名医生的敏感数据，于星期二（8月8日）宣布辞职。

综合彭博社和路透社报道，尼杰尔斯基（Adam Niedzielski）上周在社交媒体上发文公布了一名医生的个人资料，并称这名医生以自己的名义开出了受限的药物处方。

波兰将于10月15日举行议会选举。这起事件给执政的法律与公正党（PiS）带来了麻烦。

波兰总理莫拉维茨基接受了尼杰尔斯基的辞职后举行记者会说：“竞选期间，我们必须对任何错误保持特别敏感。”他说，已提议任命身为医生的法律与司法部议员索伊卡（Karzyna Sojka）接替尼杰尔斯基的职务。

波兰媒体报道，波兰私营广播公司TVN上周四（3日）播放了波兹南市（Poznań）病人因8月2日生效的新处方规定而无法获得止痛药的画面。一名医生皮苏拉（Piotr Pisula）置评说，他无法开出必要的药方。尼杰尔斯基随后在社媒平台“X”上公布了皮苏拉的个人资料，并声称他以自己的名义开出了受限的药物处方。

皮苏拉星期一（7日）发出法律通知，要求尼杰尔斯基道歉，并向波兹南一家临终关怀医院捐出10万兹罗提（约3万3000新元）。

波兰卫生部发言人安德鲁谢维奇星期一说，对电子处方系统的检查显示，皮苏拉从未尝试给病人开药。